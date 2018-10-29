Експерт розповів про позитивні зміни на ринку іпотечного кредитування в Україні

"На зменшення відсоткової ставки за останні півтора року вплинули кілька факторів, у тому числі конкуренція і збільшення обсягів видачі кредитів на покупку житла на первинному ринку. Також причиною покращення умов кредитування стало впровадження нових партнерських умов з певними забудовниками, збільшення кількості новобудов й кількості українців, які хочуть купити квартиру. Ми працюємо більш ніж з 30 перевіреними забудовниками – лідерами ринку", - зазначив Олег Кляпко.

За 9 місяців 2018 року Укргазбанк видав 759 кредитів на житло для українських сімей на суму майже 380 млн грн, що за обсягами у 6 разів перевищує кількість виданих кредитів за аналогічний період минулого року. Банк залишається лідером іпотечного кредитування на первинному ринку нерухомості. Сприяють цьому лояльні умови кредитування, знижені відсоткові ставки за партнерськими програмами та введення спеціальних акційних умов.

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Також він додав, що у 2019 році обсяги кредитування первинного ринку нерухомості будуть зростати.

"Надалі обсяги житлового кредитування будуть зростати, при цьому можемо відзначити, що без запровадження законодавчих змін іпотечне кредитування буде залишатися мало розвиненим. Незважаючи на це, Укргазбанк і надалі буде покращувати умови кредитування житла та впроваджувати спеціальні акційні програми для того, аби кожна українська родина могла дозволити собі придбати власну комфортабельну квартиру", - додав Олег Кляпко.

Нагадаємо, серед партнерів банку - найбільший столичний забудовник "Київміськбуд". За умовами програми, яку пропонує "Київміськбуд" у партнерстві з Укргазбанком, покупцям пропонуються: