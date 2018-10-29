Эксперт рассказал о положительных изменениях на рынке ипотечного кредитования в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За последние полтора года наблюдается положительная тенденция - уменьшение процентных ставок по кредитованию жилья на первичном рынке недвижимости. Об этом рассказал директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко, передает УНН.
"На уменьшение процентной ставки за последние полтора года повлияли несколько факторов, в том числе конкуренция и увеличение объемов выдачи кредитов на покупку жилья на первичном рынке. Также причиной улучшения условий кредитования стало внедрение новых партнерских условий с определенными застройщиками, увеличение количества новостроек и количества украинцев, которые хотят купить квартиру. Мы работаем более чем с 30 проверенными застройщиками - лидерами рынка", - отметил Олег Кляпко.
За 9 месяцев 2018 года Укргазбанк выдал 759 кредитов на жилье для украинских семей на сумму почти 380 млн грн, что по объемам в 6 раз превышает количество выданных кредитов за аналогичный период прошлого года. Банк остается лидером ипотечного кредитования на первичном рынке недвижимости. Способствуют этому лояльные условия кредитования, сниженные процентные ставки по партнерским программам и введение специальных акционных условий.
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Также он добавил, что в 2019 году объемы кредитования первичного рынка недвижимости будут расти.
"В дальнейшем объемы жилищного кредитования будут расти, при этом можем отметить, что без введения законодательных изменений ипотечное кредитование будет оставаться мало развитым. Несмотря на это, Укргазбанк и в дальнейшем будет улучшать условия кредитования жилья и внедрять специальные акционные программы для того, чтобы каждая украинская семья могла позволить себе приобрести собственную комфортабельную квартиру", - добавил Олег Кляпко.
Напомним, среди партнеров банка - крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой". По условиям программы, которую предлагает "Киевгорстрой" в партнерстве с Укргазбанком, покупателям предлагаются:
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- льготные условия на 15 месяцев;
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- проценты: под 7,5% годовых. Затем ставка кредита составит 24%;
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- покупателю достаточно оплатить 30% от стоимости квартиры.
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