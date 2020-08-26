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Експерт розповів про головного претендента на голоси киян, які ще не визначилися зі “своїм” кандидатом у мери

Київ • УНН

 • 12465 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Близько 30% киян ще не визначилися з вибором наступного мера і більшу частину цього електорату, скоріш за все, забере на себе кандидат від правлячої партії Ірина Верещук. Про такий прогноз, а також про шанси опонентів Кличка потрапити з ним до другого туру у коментарі УНН розповів політолог Олег Саакян.

Експерт розповів про головного претендента на голоси киян, які ще не визначилися зі “своїм” кандидатом у мери

Так, за його словами, другий тур виборів столичного мера – майже неминучій, і він буде цікавіший ніж перший.

“Хто точно потрапить до другого туру – прогнозувати ще важко. Але, в разі потрапляння у другий тур, хто б це не був, його завдання - мобілізувати антирейтинг Кличка. В цьому випадку варто згадати, що Кличко, окрім оголошених рейтингів, так само має серйозний антирейтинг. Якщо кандидату, який піде у другий тур, вдасться мобілізувати виборця не стільки за себе, скільки проти Кличка, тоді з’являється серйозний шанс на перемогу”, - припускає експерт.

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Саакян нагадує, що близько третини киян ще взагалі не визначилися за кого будуть голосувати. І вірогідно, що більшу частину цього електорату може забрати на себе Ірина Верещук.

“Те що більшу частину цього виборця може взяти Верещук - абсолютно вірне припущення. Але спочатку завдання вийти в другий тур, і тоді на левову частку цього виборця вона сміливо може розраховувати”, - пояснив політолог.

Щодо шансів вже оголошених кандидатів скласти конкуренцію Кличку у другому турі, то спрогнозувати їх поки складно, адже кампанії тільки починаються, кожен претендент – і Верещук, і Кучернко і решта – мають свої “плюси”.

“Верещук - це опора на правлячу партію, це рейтинги політичної сили, це впізнаваність, досвід мерський, нехай маленького міста, але це досвід управління, плюс кон’юнктурна частина виборців, які будуть голосувати за провласного кандидата.
Кучеренко від “Батьківщини” – має образ господарника, який знається на темі ЖКХ. І в нього нижчий антирейтинг, ніж у багатьох інших кандидатів. Притула може бути об'єднуючим кандидатом для патріотичного і активіського середовища”, - розмірковує Саакян.

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Стосовно Пальчевського, то його шанси на вихід до другого туру – нижчі.

“...не дивлячись на велику кількість реклами і серйозну впізнаваність через медіа, але на його полі є низка кандидатів, які на цьому ж фланзі грають, і буде серйозне перетягування голосів”, - уточнив політолог.

Нагадаємо, у лідерах майбутніх мерських перегонів в столиці, за даними букмекерів, сьогодні перебувають Кличко та Верещук. 

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