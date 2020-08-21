Притула з рейтингом у 5% не буде ефектним кандидатом - політолог

ВГО «Передові правові ініціативи» провели в серпні опитування киян щодо підтримки кандидатів у мери Києва. Лідером виборчої кампанії залишається чинний мер Києва Кличко. За Кличко голосуватимуть 41,6%. За кандидата від «Слуги народу» Ірину Верещук - 10,41%. За представника «Батьківщини» Олексія Кучеренка - 9,23%. Висуванець від партії «Опозиційна платформа - За життя», колишній глава КМДА (2010-2013 рр. - часів втікача Януковича) Олександр Попов набирає 5,44% голосів киян. Комік з «Вар'яти-шоу» від партії «Голос» Сергій Притула набирає 5,35%. У відомого телеведучого і представника шоу-бізнесу Андрія Пальчевського рейтинг продовжує знижуватися - 5,21%.

«Для «Голосу» буде дуже важко навіть у Києві. Які б карти не розігрувалися. Навіть спроба висунути Притулу як додатковий козир - це навряд чи допоможе. В ефект Притули як темної конячки якось взагалі не віриться. Чи не повторить він подвиг Вакарчука ?! Наздогнати «Удар» і «Слуг народу» по Києву буде важко. Цікава позиція посилення «Батьківщини» за рахунок Кучеренка. Це цікавий хід. Ставка на професіоналізм», - зазначила Решмеділова.



Серед партій на виборах Київської міської ради в четвірку лідерів електоральних симпатій киян потрапляють «Слуга народу» (21,2%), «Удар» Віталія Кличка (18,55%), «Європейська солідарність» (14,75%) і «Батьківщина »(12,25%). Партія «Опозиційна платформа - За життя» балансує на межі прохідного бар'єра. Про це свідчать дані опитування, проведеного в серпні ВГО «Передові правові ініціативи».



Представнику партії «Голос» Сергію Притулі не вдалося зберегти політичну незалежність. Притула має родинні зв'язки з впливовим донецьким бізнесменом-забудовником Віктором Сопельником і є свояком мільйонера, ексрегіонала і народного депутата Віталія Хомутинніка. Хомутиннік, як відомо, останніми роками є бізнес-партнером одіозного олігарха Ігоря Коломойського.