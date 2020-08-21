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Притула с рейтингом в 5% не будет эффектным кандидатом - политолог

Киев • УНН

 • 43880 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Выдвижение от партии «Голос» Сергея Притулы на должность главы Киева пока не принесло ожидаемого электорального успеха. Согласно обнародованной социологии Притула набирает только 5%, что снижает его эффект как альтернативного кандидата. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила политолог Александра Решмедилова, передает УНН.

Притула с рейтингом в 5% не будет эффектным кандидатом - политолог

ВОО «Передовые правовые инициативы» провели в августе опрос киевлян относительно поддержки кандидатов в мэры Киева. Лидером избирательной кампании остается действующий мэр Киева Кличко. За Кличко будут голосовать 41,6%. За кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук – 10,41%. За представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко – 9,23%. Выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», бывший глава КГГА (2010-2013 гг. – времен беглого Януковича) Александр Попов набирает 5,44% голосов киевлян. Комик из «Варьяты-шоу» от партии «Голос» Сергей Притула набирает 5,35%. У известного телеведущего и представителя шоу-бизнеса Андрея Пальчевского рейтинг продолжает снижаться – 5,21%.

«Для «Голоса» будет очень тяжело даже в Киеве. Какие бы карты не разыгрывались. Даже попытка высунуть Притулу как дополнительный козырь – это вряд ли поможет. В эффект Притулы как темной лошадки как-то вообще верится с трудом. Не повторит ли он подвиг Вакарчука?! Догнать «Удар» и «Слуг народа» по Киеву будет тяжело. Интересная позиция усиления «Батькивщины» за счет Кучеренко. Это интересный ход. Ставка на профессионализм», - отметила Решмедилова.

Среди партий на выборах Киевского городского совета в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа» (21,2%), «Удар» Виталия Кличко (18,55%), «Европейская солидарность» (14,75%) и «Батькивщина» (12,25%). Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» балансирует на грани проходного барьера. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе ВОО «Передовые правовые инициативы».

Представителю партии «Голос» Сергею Притуле не удалось сохранить политическую независимость. Притула имеет родственные связи с влиятельным донецким бизнесменом-застройщиком Виктором Сопельником и является свояком миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника. Хомутинник, как известно, последние годы является бизнес-партнером одиозного олигарха Игоря Коломойского.

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