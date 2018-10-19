Експерт розповів про головні тренди на ринку житлової нерухомості

"Останнім часом набирають популярності так звані житлові комплекси "місто у місті". Причина проста - тут покупцю пропонується розвинена інфраструктура, кафе, магазини, аптеки. Можливість закритої території деякі забудовники пропонують, що також дуже важливо. Кожен покупець хоче почувати себе захищеним у своєму домі", - вважає експерт.

За словами Яреми, хоча вибір житла напряму залежить від "розміру гаманця" покупця, однак все частіше інвестори звертають увагу на якість комунікацій, утеплення будинку, стан під’їздів та інше.

"Тут новобудови мають перевагу над старими будинками", - зауважив експерт.

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Щодо того, квартири якої площі та кімнатності популярні на ринку, то Ярема розповів, що в економ-сегменті найбільше купують 1-2-кімнатні квартири, якщо ж говорити про комфорт та еліт - там як правило купують більші площі.

Нагадаємо, експерти та забудовники відзначають тенденцію на зростання попиту на житло у районах з розвиненою інфраструктурою та соціальними об’єктами поблизу.

"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь лише на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми як ніхто інший можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.