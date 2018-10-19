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Эксперт рассказал о главных трендах на рынке жилой недвижимости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Большинство покупателей жилья предпочитают новостройки, а в последнее время все более популярной становится концепция "город в городе". Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам недвижимости Андрей Ярема.

"В последнее время набирают популярность так называемые жилые комплексы "город в городе". Причина проста - здесь покупателю предлагается развитая инфраструктура, кафе, магазины, аптеки. Возможность закрытой территории некоторые застройщики предлагают, что также очень важно. Каждый покупатель хочет чувствовать себя защищенным в своем доме", - считает эксперт.

По словам Яремы, хотя выбор жилья напрямую зависит от "размера кошелька" покупателя, однако все чаще инвесторы обращают внимание на качество коммуникаций, утепление дома, состояние подъездов и прочее.

"Здесь новостройки имеют преимущество перед старыми домами", - отметил эксперт.

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Что касается того, квартиры какой площади и комнатности популярны на рынке, то Ярема рассказал, что в эконом-сегменте больше всего покупают 1-2-комнатные квартиры, если же говорить о комфорте и элит - там обычно покупают большие площади.

Напомним, эксперты и застройщики отмечают тенденцию роста спроса на жилье в районах с развитой инфраструктурой и социальными объектами поблизости.

"Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит выше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы как никто другой можeмо ее удовлетворить", - рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

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