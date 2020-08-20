Експерт розповів, де плануються додаткові заправки для електрокарів

За словами експерта, якщо люди будуть впевнені, що вони у будь-якому місці зможуть заряджати свої електрокари, то і попит на них зросте.

“Чим більше буде електрокарів, тим більше буде заправок та електрозарядних станцій. Люди будуть купувати електроавто більше, знаючи, що в будь-якому місці України можна заправитися. Зрозуміло, що якщо мало електрозарядок, то людина буде боятися, що десь зупиниться, розрядиться і потім що з машиною буде робити”, — каже Назаренко.

Він розповів, що задум Мінінфраструктури у тому, щоб заправки були у кожному будинку.

“Зараз іде розмова про те, щоб при будівництві будинків по нових нормах і вимогах будувати одразу стоянки, де ставити електрозарядні станції. Як наприклад, у Німеччині - на кожному кроці”, — додав Назаренко.

Він наголосив, що головний плюс збільшення кількості електрокарів — це збереження чистого повітря, яким дихають люди.

Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, йдеться про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.

“Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій у частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування залежно від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні”, — зазначив Криклій.