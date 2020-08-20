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Експерт розповів, де плануються додаткові заправки для електрокарів

Експерт розповів, де плануються додаткові заправки для електрокарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Електрокарів в Україні стане більше. Про те, як задумане Мінінфраструктури зростання кількості заправок вплине на попит електричних автівок, розповів УНН генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

За словами експерта, якщо люди будуть впевнені, що вони у будь-якому місці зможуть заряджати свої електрокари, то і попит на них зросте.

“Чим більше буде електрокарів, тим більше буде заправок та електрозарядних станцій. Люди будуть купувати електроавто більше, знаючи, що в будь-якому місці України можна заправитися. Зрозуміло, що якщо мало електрозарядок, то людина буде боятися, що десь зупиниться, розрядиться і потім що з машиною буде робити”, — каже Назаренко.

Він розповів, що задум Мінінфраструктури у тому, щоб заправки були у кожному будинку.

“Зараз іде розмова про те, щоб при будівництві будинків по нових нормах і вимогах будувати одразу стоянки, де ставити електрозарядні станції. Як наприклад, у Німеччині - на кожному кроці”, — додав Назаренко.

Він наголосив, що головний плюс збільшення кількості електрокарів — це збереження чистого повітря, яким дихають люди. 

Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, йдеться про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.

“Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій у частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування залежно від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні”, — зазначив Криклій

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