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Эксперт рассказал, где планируются дополнительные заправки для электрокаров

Эксперт рассказал, где планируются дополнительные заправки для электрокаров

Киев  •  УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Электрокаров в Украине станет больше. О том, как задуманный Мининфраструктуры рост количества заправок повлияет на спрос электрических автомобилей, рассказал УНН генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По словам эксперта, если люди будут уверены, что они в любом месте смогут заряжать свои электрокары, то и спрос на них возрастет.

"Чем больше будет электрокаров, тем больше будет заправок и електрозарядних станций. Люди будут покупать электроавтомобили больше, зная, что в любой точке Украины можно заправиться. Понятно, что если мало електрозарядок, то человек будет бояться, что где-то остановится, разрядится и затем что с машиной будет делать", - говорит Назаренко.

Он рассказал, что замысел Мининфраструктуры в том, чтобы заправки были в каждом доме.

"Сейчас идет разговор о том, чтобы при строительстве домов по новым нормам и требованиям строить сразу стоянки, где ставить электрозарядные станции. Например, в Германии - на каждом шагу", - добавил Назаренко.

Он отметил, что главный плюс увеличения количества электрокаров - это сохранение чистого воздуха, которым дышат люди.

Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил Криклий.

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