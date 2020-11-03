Експерт розповіла, як місцеві вибори вплинули на ринок нерухомості в Києві

"Місцеві вибори повинні бути скоріше другорядним фактором впливу на будівельний сектор, але в Україні політика і бізнес існують в зв'язці друзі-товариші-вороги. Місцева влада має тісні зв'язки з бізнес-структурами і компаніями. Тому хочеться вірити, що після місцевих виборів в Києві не почнеться кулуарних розбірок за сфери впливу, всім вдасться між собою домовитися. Однак є низка чинників впливу місцевих виборів на ринок вже, про які не варто забувати", - сказала Берещак.

Так, експерт виділила наступні фактори:

- По-перше, це рішення забудовників відкласти до кращих часів частину своїх проектів. Мені відомо про плани трьох компаній вийти з новими ЖК в Києві після виборів. Хтось говорив, що зробить це вже до кінця року. Але, думаю, в умовах перших днів зміни влади на місцях (в районних радах), забудовники поки не поспішатимуть виводити продукт, почекають і подивляться, як будуть розвиватися справи далі. Це приблизно близько 6-9 нових ЖК в категорії комфорт, комфорт + і бізнес-клас, які лежать на полиці до кращих часів.

- По-друге, це гостре питання довгобудів. Місцеві вибори пройшли, а ось недобудови нікуди не поділися, як висіли мертвим вантажем, так і висять. Зараз першочергове завдання влади виробити спільними зусиллями оптимальний механізм державно-приватного партнерства із забудовниками, які мають достатній фінансовий ресурс, експертизу і стійкість, щоб звалити на себе питання реалізації проектів Аркади. З огляду на те, що на добудову, згідно первинного аудиту, потрібно мінімум 7 млрд грн, було б розумно розділити три проекти (ЖК Патріотика, ЖК Патріотика на Озерах і ЖК Еврика) між різними компаніями або колабораціями забудовників.

Привернути увагу стабільних гравців до проблемних об'єктів можна за допомогою ділянок під забудову. Шукати їх можна мінімум на 1,7 га промислових територій, які в результаті реновації можуть перетворитися в сучасні багатофункціональні квартали. Також важливо, щоб влада посприяла з пільгами в питаннях земельних ділянок, прокладки комунікацій і дозвільної документації в цілому.

- По-третє, це питання з контролем за будівельним сектором. Це, перш за все, питання відсутності Генплану, який створений в інтересах розвитку міста за участю професіоналів ринку, суміжних галузей, урбаністів. Також не можна забувати про проблеми з видачею дозвільної документації: на даному етапі реформа ДАБІ в цілому і на місцях під загрозою зриву через штучне затягування процесу видачі та погодження дозволів на будівництво та сертифікатів про введення в експлуатацію. А з трьох моїх джерел на ринку відомо, що корупційні схеми для того, щоб "вирішити" всі питання нікуди не поділися, просто змінився тариф - раніше забудовники говорили про 5 дол./кв.м. - сьогодні про 10-15 дол./кв.м.

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