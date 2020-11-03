Эксперт рассказала, как местные выборы повлияли на рынок недвижимости в Киеве

“Местные выборы должны быть скорее второстепенным фактором влияния на строительный сектор, но в Украине политика и бизнес существуют в связке друзья-товарищи-враги. Местная власть имеет тесные связи с бизнес-структурами и компаниями. Поэтому хочется верить, что после местных выборов в Киеве не начнется кулуарных разборок за сферы влияния, всем удастся между собой договориться. Однако есть ряд факторов влияния местных выборов на рынок уже, о которых не стоит забывать”, — сказала Берещак.

Так, эксперт выделила следующее факторы:

— Во-первых, это решение застройщиков отложить до лучших времен часть своих проектов. Мне известно о планах трех компаний выйти с новыми ЖК в Киеве после выборов. Кто-то говорил, что сделает это уже к концу года. Но, думаю, в условиях первых дней смены власти на местах (в районных радах) застройщики пока не будут спешить выводить продукт, подождут и посмотрят, как будут развиваться дела дальше. Это примерно около 6-9 новых ЖК в категории комфорт, комфорт+ и бизнес-классе, которые лежат на полке до лучших времен.

— Во-вторых, это острый вопрос долгостроев. Местные выборы прошли, а вот недострои никуда не делись, как висели мертвым грузом, так и висят. Сейчас первоочередная задача властей выработать совместными усилиями оптимальный механизм государственно-частного партнерства с застройщиками, которые имеют достаточный финансовый ресурс, экспертизу и устойчивость, чтобы взвалить на себя вопрос реализации проектов Аркады. Учитывая, что на достройку, согласно первичному аудиту, требуется минимум 7 млрд грн, было бы разумно разделить три проекта (ЖК Патриотика, ЖК Патриотика на Озерах и ЖК Эврика) между разными компаниями или коллаборациями застройщиков.

Привлечь внимание стабильных игроков к проблемным объектам можно при помощи участков под застройку. Искать их можно минимум на 1,7 га промышленных территорий, которые в результате реновации могут превратиться в современные многофункциональные кварталы. Также важно, чтобы власти посодействовали с льготами в вопросах земельных участков, прокладки коммуникаций и разрешительной документации в целом.

— В-третьих, это вопрос с контролем за строительным сектором. Это, прежде всего, вопрос отсутствия Генплана, который создан в интересах развития города при участии профессионалов рынка, смежных отраслей, урбанистов. Также нельзя забывать о проблемах с выдачей разрешительной документацией: на данный этап реформа ГАСИ в целом и на местах под угрозой срыва из-за искусственного затягивая процесса выдачи и согласования разрешений на строительство и сертификатов о вводе в эксплуатацию. А из трех моих источников на рынке известно, что коррупционных схемы для того, чтобы “порешать” все вопросы никуда не делись, просто изменился тариф — раньше застройщики говорили о 5 долл./квм — сегодня о 10-15 долл./кв.м.

Напомним, в Фонде государственного имущества рассказали о тенденциях на рынке недвижимости Украины в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.