Експерт: ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Зараз на ринку житлової нерухомості ще відчувається літнє затишшя, яке триватиме десь до жовтня. Але тоді ж виростуть і ціни. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.
"Сьогодні стопорить продажі курс долара, який впав. Багато тих, хто накопичив у валюті, чекають, коли долар піде вгору. Це не диво - майже щороку влітку така ситуація.
Але ринок відчутно пожвавиться в другій половині вересня, ближче до жовтня. Адже в першій половині вересня ще період відпусток триває, оксамитовий сезон. Але і ціни підростуть, відповідно", - вважає експерт.
Шульга зазначає, що восени виросте і долар, звичайно якщо не відбудеться "феноменального прориву в економіці".
"Тому найвигідніше - брати зараз. Сьогодні долар нижче, ціни нижчі, забудовники готові давати знижки, розстрочки, в несезон. Сьогодні вигідно для тих, хто планує купувати", - вважає експерт.
Як повідомляв УНН, забудовники також очікують зростання цін восени.
Глава правління "Київміськбуду" прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.
"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.