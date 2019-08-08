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Експерт: ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати

Експерт: ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Зараз на ринку житлової нерухомості ще відчувається літнє затишшя, яке триватиме десь до жовтня. Але тоді ж виростуть і ціни. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.

"Сьогодні стопорить продажі курс долара, який впав. Багато тих, хто накопичив у валюті, чекають, коли долар піде вгору. Це не диво - майже щороку влітку така ситуація.

Але ринок відчутно пожвавиться в другій половині вересня, ближче до жовтня. Адже в першій половині вересня ще період відпусток триває, оксамитовий сезон. Але і ціни підростуть, відповідно", - вважає експерт.

Шульга зазначає, що восени виросте і долар, звичайно якщо не відбудеться "феноменального прориву в економіці".

"Тому найвигідніше - брати зараз. Сьогодні долар нижче, ціни нижчі, забудовники готові давати знижки, розстрочки, в несезон. Сьогодні вигідно для тих, хто планує купувати", - вважає експерт.

Як повідомляв УНН, забудовники також очікують зростання цін восени.

Глава правління "Київміськбуду" прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.

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