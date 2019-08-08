Эксперт: рынок недвижимости оживится к октябрю, но и цены пойдут в рост

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сейчас на рынке жилой недвижимости еще ощущается летнее затишье, которое продлится где-то до октября. Но тогда же вырастут и цены. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.