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6 марта, 17:12 • 138679 просмотра

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Эксперт: рынок недвижимости оживится к октябрю, но и цены пойдут в рост

Эксперт: рынок недвижимости оживится к октябрю, но и цены пойдут в рост

Киев  •  УНН

 • 13292 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сейчас на рынке жилой недвижимости еще ощущается летнее затишье, которое продлится где-то до октября. Но тогда же вырастут и цены. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

“Сегодня стопорит продажи курс доллара, который упал. Многие, кто накопил в валюте, ждут, когда доллар пойдет вверх. Это не удивление — почти каждый год летом такая ситуация.

Но рынок здорово оживится во второй половине сентября, ближе к октябрю. Ведь в первой половине сентября еще период отпусков длится, бархатный сезон. Но и цены подрастут, соответственно”, — считает эксперт.

Шульга отмечает, что осенью подрастет и доллар, конечно если не произойдет “феноменальный прорыв в экономике”.

“Поэтому самое выгодное — брать сейчас. Сегодня доллар ниже, цены ниже, застройщики готовы давать скидки, рассрочки, в несезон. Сегодня выгодно для тех, кто планирует приобретать”, — считает эксперт.

Как сообщал УНН, застройщики также ожидают рост цен осенью.

Глава правления “Киевгорстроя” прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.

Украинские Национальные Новости

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