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Експерт прокоментував статут нової Української православної церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН.  Опублікований текст із статутом нової Української православної церкви спирається на реальні церковні традиції і не принижує значення надання Томосу Україні. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой, передає УНН.

Експерт прокоментував статут нової Української православної церкви

"Робиться вкид інформації на церковну тему з явною метою дискредитувати ще неотриману автокефалію. Зрозуміло кому це потрібно. Мене це, в принципі, і не дивує. І що саме цікаве – зрада будується на тому, де її в принципі немає. Я достеменно не знаю, чи це дійсно рекомендації Константинополя, чи це вкид. Однак, навіть якщо це правда – в цьому немає нічого страшного. Це нормальна практика з життя Помісних Церков. Москва розуміє, що вона вже не завадить автокефальному процесу, тому вирішила брехати стосовно реальних церковних традицій до кінця", - прокоментував інформацію експерт.

За його словами, зокрема, начебто надання Україні митрополії, а не патріархату, не є "приниженням", оскільки не заперечує автокефалії. У православ’ї автокефальні церкви бувають трьох видів: патріархати, митрополії та архієпископії, причому всі вони є рівними та незалежними. Статус митрополії мають Польська та Чеська церкви, статус архієпископій має давня Кіпрська церква, Грецька та Албанські Церкви також мають статус архієпископій, але їхні предстоятелі є рівними іншим предстоятелям, навіть тим, що мають статус патріархів.

Крім того, як наголосив експерт, Вселенська патріархія за останні 200 років нікому не давала автокефалію відразу з патріаршим статусом. Отримання автокефалії та піднесення до рангу патріархату – це різні процеси, які рідко збігаються у часі.

"Нам намагаються довести, що останнє місце в диптиху це щось принизливе і погане. Принцип, за яким складається диптих Константинопольського патріархату – виключно хронологічний. Тобто там церкви йдуть в порядку отримання ними Томосу. З однією умовою – спочатку патріархати, потім архієпископії та митрополії. Церкви посідають місце відповідно до того, коли вони отримали Томос. Таким чином, Україна посяде 15 місце, оскільки визнання нашої автокефалії настає тільки зараз", - додав Горєвой.

Крім того, за його словами, ідея щодо річного Синоду, який функціонуватиме з постійною ротацією, може бути корисною для української церкви. Вона фактично повторює грецьку модель. Якщо зараз синод українських церков, який де-факто вирішує всі важливі церковні питання, нагадує митрополит-бюро, де засідають все ті ж люди, і вони фактично монополізували всю церковну владу. Коли ж з'явиться ротація, впливові митрополити позбавляться своєї влади і всі єпископи стануть рівними, отримавши можливість впливати на прийняття церковних рішень. Це зробить Синод реально соборним органом, і не дозволить узурпувати владу конкретним митрополитам.

Також експерт повідомив, що згідно з 9 правилом IV Вселенського Собору, Константинопольський патріарх має право приймати апеляцію від ієрархів та бути найвищою інстанцією для всіх церков, а не тільки нової української.

Нагадаємо, Томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.

Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

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