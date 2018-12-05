Эксперт прокомментировал устав новой Украинской православной церкви

"Делается вброс информации на церковную тему с явной целью дискредитировать еще неполученную автокефалию. Понятно кому это нужно. Меня это, в принципе, и не удивляет. И что самое интересное - измена строится на том, где ее в принципе нет. Я точно не знаю или это действительно рекомендации Константинополя, или это вброс. Однако, даже если это правда - в этом нет ничего страшного. Это нормальная практика из жизни Поместных Церквей. Москва понимает, что она уже не помешает автокефальному процессу, поэтому решила врать относительно реальных церковных традиций до конца", - прокомментировал информацию эксперт.

По его словам, в частности, вроде предоставление Украине митрополии, а не патриархата, не является "унижением", поскольку не отрицает автокефалии. В православии автокефальные церкви бывают трех видов: патриархата, митрополии и архиепископии, причем все они равны и независимы. Статус митрополии имеют Польская и Чешская церкви, статус архиепископии имеет древняя Кипрская церковь, Греческая и Албанские Церкви также имеют статус архиепископии, но их предстоятели равны другим предстоятелям, даже тем, которые имеют статус патриархов.

Кроме того, как отметил эксперт, Вселенская патриархия за последние 200 лет никому не давала автокефалию сразу с патриаршим статусом. Получение автокефалии и подъема в ранг патриархата - это разные процессы, которые редко совпадают во времени.

"Нам пытаются доказать, что последнее место в диптихе это что-то унизительное и плохое. Принцип, по которому составляется диптих Константинопольского патриархата - исключительно хронологический. То есть там церкви идут в порядке получения ими Томоса. С одним условием - сначала патриархат, затем архиепископии и митрополии. Церкви занимают место в соответствии с тем, когда они получили Томос. Таким образом, Украина займет 15 место, поскольку признание нашей автокефалии наступает только сейчас", - добавил Горевой.

Кроме того, по его словам, идея относительно годового Синода, который будет функционировать с постоянной ротацией, может быть полезной для украинской церкви. Она фактически повторяет греческую модель. Если сейчас синод Украинской церкви, который де-факто решает все важные церковные вопросы, напоминает митрополит-бюро, где заседают все те же люди, и они фактически монополизировали всю церковную власть. Когда же появится ротация, влиятельные митрополиты лишатся своей власти и все епископы станут равными, получив возможность влиять на принятие церковных решений. Это сделает Синод реально соборным органом, и не позволит узурпировать власть конкретным митрополитам.

Также эксперт сообщил, что согласно 9 правилу IV Вселенского Собора, Константинопольский патриарх имеет право принимать апелляцию от иерархов и быть высшей инстанцией для всех церквей, а не только новой украинской.

Напомним, Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.

Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.