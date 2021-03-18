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Експерт прогнозує серйозне подорожчання овочів борщового набору до кінця травня

Київ • УНН

 • 31537 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні овочі борщового набору до кінця травня подорожчають як мінімум на 50-60%. Таку думку висловив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

Цитата

“(Ціни на — ред.) овочі сильно будуть рости. За січень-лютий у нас з вами по буряку 40% росту, по моркві 35% росту. Тобто весь борщовий набір буде рости достатньо серйозно і це буде продовжуватися приблизно десь до кінця травня. Я думаю, що як мінімум відсотків 50-60 ми росту цін побачимо однозначно, а то й більше”, — розповів Пендзин.

Доповнення

Споживчі ціни у лютому цього року в Україні зросли на 7,5% у річному вимірі — проти лютого минулого року, у порівнянні з 6,1% місяцем раніше.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

Шмигаль заявляв, що за очікуванням Кабінету міністрів, стабілізація цін на соціальні товари та продукти відбудеться вже наприкінці березня.

Раніше прем’єр заявив, що Кабінет міністрів України не планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну продуктів харчування або на націнку, а лише буде непрямими способами їх збалансовувати.

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