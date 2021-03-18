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Эксперт прогнозирует серьезное подорожание овощей борщевого набора до конца мая

Эксперт прогнозирует серьезное подорожание овощей борщевого набора до конца мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине овощи борщевого набора до конца мая подорожают, как минимум, на 50-60%. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

Цитата

"(Цены на - ред.) овощи сильно будут расти. За январь-февраль у нас с вами по свекле 40% роста, по моркови 35% роста. То есть весь борщевой набор будет расти достаточно серьезно и это будет продолжаться примерно где-то до конца мая. Я думаю, что как минимум процентов 50-60 мы роста цен увидим однозначно, а то и больше", - рассказал Пендзин.

Дополнение

Потребительские цены в феврале этого года в Украине выросли на 7,5% в годовом измерении - по сравнению с февралем прошлого года, по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания.

Шмыгаль заявлял, что по ожиданиям Кабинета министров, стабилизация цен на социальные товары и продукты состоится уже в конце марта.

Ранее премьер заявил, что Кабинет министров Украины не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способами их сбалансировать.

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