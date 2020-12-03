Експерт прогнозує ріст цін на хліб до весни максимум до 10%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вартість хліба в Україні до весни зросте максимум до 10%. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

“Я думаю, що до весни ми будемо мати плюс 7-8%, максимум до 10% росту цін на хліб”, — сказав Пендзин.

За його словами, на підвищення ціни впливає зокрема, ріст цін на цукор, олію, ріст мінімальної заробітної плати та комунальних послуг.

Нагадаємо, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.

Раныше повідомлялося, що новорічний стіл у 2019 році мав обійтися українській сім’ї з чотирьох осіб в 1620 гривень.

Як повідомлялося, в Україні підвищення цін на мандарини на тлі коронакризи не буде.

Українські Національні Новини

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