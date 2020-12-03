Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Стоимость хлеба в Украине к весне вырастет максимум до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"Я думаю, что к весне мы будем иметь плюс 7-8%, максимум до 10% роста цен на хлеб", - сказал Пендзин.
По его словам, на повышение цены влияет в частности, рост цен на сахар, масло, рост минимальной заработной платы и коммунальных услуг.
Напомним, стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%.
Раныше сообщалось, что новогодний стол в 2019 году должен был обойтись украинской семье из четырех человек в 1620 гривен.
Как сообщалось, в Украине повышение цен на мандарины на фоне коронакризиса не будет.