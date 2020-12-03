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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25657 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83629 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101999 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118054 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152680 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200254 просмотра

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Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%

Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%

Киев  •  УНН

 • 22445 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Стоимость хлеба в Украине к весне вырастет максимум до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

"Я думаю, что к весне мы будем иметь плюс 7-8%, максимум до 10% роста цен на хлеб", - сказал Пендзин.

По его словам, на повышение цены влияет в частности, рост цен на сахар, масло, рост минимальной заработной платы и коммунальных услуг.

Напомним, стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%.

Раныше сообщалось, что новогодний стол в 2019 году должен был обойтись украинской семье из четырех человек в 1620 гривен.

Как сообщалось, в Украине повышение цен на мандарины на фоне коронакризиса не будет.

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