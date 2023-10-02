Експерт про запровадження гнучкого курсу: буде певна турбулентність

Цитата

«Буде зростання та падіння. Завжди, коли міняють фіксований курс, є така турбулентність. Тобто буде зростання, потім девальвація, потім ревальвація, і закінчиться так, як зараз на чорному валютному ринку. У нас зараз на чорному валютному ринку 38, врешті повернеться до курсу 38. Але спершу буде 40, а потім обвалиться до 37», - сказав Охріменко.

На запитання, коли курс стабілізується, Охріменко відповів: «Через місяць. Завтра дійсно може радикально зрости, а після завтра радикально знизитися».

Доповнення

Національний банк з 3 жовтня впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу.