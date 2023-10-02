Эксперт о введении гибкого курса: будет определенная турбулентность

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Из-за внедрения с 3 октября Нацбанком режима управляемой гибкости обменного курса, ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Цитата

«Будет рост и падение. Всегда, когда меняют фиксированный курс, есть такая турбулентность. То есть будет рост, потом девальвация, потом ревальвация, и закончится так, как сейчас на черном валютном рынке. У нас сейчас на черном валютном рынке 38, в конце концов вернется к курсу 38. Но сперва будет 40, а потом обвалится до 37», - сказал Охрименко.

На вопрос, когда курс стабилизируется, Охрименко ответил: «Через месяц. Завтра действительно может радикально вырасти, а после завтра радикально снизиться».

Дополнение

Национальный банк с 3 октября внедряет режим управляемой гибкости обменного курса.

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