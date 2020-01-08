Експерт про катастрофу українського лайнера в Ірані: заяви про відмову двигуна здаються передчасними
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Кореспондент з питань транспорту британської корпорації BBC Том Баррідж на власній сторінці у Twitter прокоментував оголошені версії щодо катастрофи українського Boeing неподалік від Тегерану, пише УНН.
Кореспондент ВВС з питань транспорту Том Баррідж пише, що набір висоти після зльоту Boeing йшов нормально. Але на висоті 2400 м дані про літак раптово зникли.
“Це... наводить на думку про якусь катастрофічний інцидент на борту. Заяви про відмову двигуна здаються передчасними”, — вказав він у власному дописі.
Додамо, що американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій.
У той же час ряд світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ісламської республіки Іран та Іраку через обстріли американських військових баз, проведені Тегераном та катастрофу українського Boeing.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020