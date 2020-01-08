Эксперт о катастрофе украинского лайнера в Иране: заявления об отказе двигателя кажутся преждевременными
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Корреспондент по вопросам транспорта британской корпорации BBC Том Барридж на своей странице в Twitter прокомментировал объявленные версии о катастрофе украинского Boeing неподалеку от Тегерана, пишет УНН.
Корреспондент ВВС по вопросам транспорта Том Барридж пишет, что набор высоты после взлета Boeing шел нормально. Но на высоте 2400 м данные о самолете внезапно исчезли.
“Это... наводит на мысль о какой-то катастрофический инцидент на борту. Заявления об отказе двигателя кажутся преждевременными”, — указал он в своем заметке.
Добавим, что американская авиационная корпорация Boeing после катастрофы лайнера МАУ, следовавший рейсом Тегеран-Киев, выпустила заявление по событиям.
В то же время ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз, проведенные Тегераном и катастрофу украинского Boeing.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020