Експерт пояснив причини зростання імпорту картоплі в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У цьому році врожайність картоплі зменшилася, як мінімум на 30%, тому Україні доводиться імпортувати картоплю. Про це журналісту УНН розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига.
“У цьому році врожай картоплі, в залежності від регіонів, у середньому зменшився, як мінімум на 30%. Погодні умови склалися так, що дійсно був суттєвий недобір врожаю. Площі у 2019 році були менші у порівнянні з минулими роками”, — сказав Фурдига.
За його словами, вплинуло те, що основними виробниками картоплі на сьогодні є приватний сектор, який щороку зменшує посівні площі під картоплю.
“Тому ціна підскочила і, як результат, ми почали імпортувати картоплю з Білорусі”, — додав Фурдига.
Нагадаємо, у листопаді Україна, як і раніше, імпортувала картоплю з Білорусі, а також почала імпорт продукту з Росії.