Експерт пояснив причини зростання імпорту картоплі в Україну

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У цьому році врожайність картоплі зменшилася, як мінімум на 30%, тому Україні доводиться імпортувати картоплю. Про це журналісту УНН розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига.

“У цьому році врожай картоплі, в залежності від регіонів, у середньому зменшився, як мінімум на 30%. Погодні умови склалися так, що дійсно був суттєвий недобір врожаю. Площі у 2019 році були менші у порівнянні з минулими роками”, — сказав Фурдига.

За його словами, вплинуло те, що основними виробниками картоплі на сьогодні є приватний сектор, який щороку зменшує посівні площі під картоплю.

“Тому ціна підскочила і, як результат, ми почали імпортувати картоплю з Білорусі”, — додав Фурдига.

Нагадаємо, у листопаді Україна, як і раніше, імпортувала картоплю з Білорусі, а також почала імпорт продукту з Росії.

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