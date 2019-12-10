Эксперт объяснил причины роста импорта картофеля в Украину

"В этом году урожай картофеля в зависимости от регионов, в среднем уменьшился как минимум на 30%. Погодные условия сложились так, что действительно был существенный недобор урожая. Площади в 2019 году были меньше по сравнению с прошлыми годами", - сказал Фурдига.

По его словам, повлияло то, что основными производителями картофеля на сегодня является частный сектор, который ежегодно уменьшает посевные площади под картофель.

"Поэтому цена подскочила и, как результат, мы начали импортировать картофель из Беларуси", - добавил Фурдига.

Напомним, в ноябре Украина, как и раньше, импортировала картофель из Беларуси, а также начала импорт продукта из России.