Україна почала імпортувати картоплю з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У листопаді Україна, як і раніше, імпортувала картоплю з Білорусі, а також почала імпорт продукту з Росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на митну статистику.
Імпорт з Білорусі продовжує бути найбільшим – 76,08% від загального імпорту картоплі. Протягом листопада в Україну з сусідньої держави завезено картоплі на суму понад 6,3 млн доларів США, загалом же обсяг імпорту з Білорусі з початку року перевищив 30,5 млн доларів.
Водночас протягом листопада Україна імпортувала російської картоплі на суму трохи більше одного мільйона доларів, а загалом імпорт коренеплоду з РФ з початку 2019 року перевищив 1,6 млн доларів.
Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.
Експорт картоплі з України до Туреччини та Білорусі припинився у листопаді взагалі, а ось до Молдови з України відправили картоплі на 21 тисячу доларів.