Експерт: парламент перетворюється на антипрезидентську силу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Відмова Верховної Ради розглядати президентські законопроекти говорить про конфлікт між Президентом і парламентом. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко у коментарі журналісту УНН.
"Це конфлікт між президентом і парламентом. Це дуже схоже, але не хочеться, на початок конфлікту 1993 року між Єльциним та головою парламенту. Той факт, що парламент відмовився не тільки голосувати, але й навіть реєструвати законопроекти до порядку денного говорить про те, що парламент перетворюється в антипрезидентську силу", - зазначив Небоженко.
За його словами, може скластися ситуація, коли Верховна Рада звернеться до народу з проханням її захистити.
"Вчора на нараді в Адміністрації Президента вони домовилися про компроміс. Виходить, що керівники фракцій Верховної Ради обманули Президента Зеленського", - сказав Небоженко.
Він додав, що тепер Президенту треба якимось чином змусити Кабмін профінансувати вибори, хоча цілком ймовірно, що і Кабмін виступить проти.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів.
Як повідомляв УНН, оприлюднено текст законопроекту про вибори: скасування мажоритарки та закриті партійні списки.
Раніше був оприлюднений проект закону "Про публічні закупівлі".