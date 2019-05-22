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Експерт: парламент перетворюється на антипрезидентську силу

Експерт: парламент перетворюється на антипрезидентську силу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Відмова Верховної Ради розглядати президентські законопроекти говорить про конфлікт між Президентом і парламентом. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко у коментарі журналісту УНН.

"Це конфлікт між президентом і парламентом. Це дуже схоже, але не хочеться, на початок конфлікту 1993 року між Єльциним та головою парламенту. Той факт, що парламент відмовився не тільки голосувати, але й навіть реєструвати законопроекти до порядку денного говорить про те, що парламент перетворюється в антипрезидентську силу", - зазначив Небоженко.

За його словами, може скластися ситуація, коли Верховна Рада звернеться до народу з проханням її захистити.

"Вчора на нараді в Адміністрації Президента вони домовилися про компроміс. Виходить, що керівники фракцій Верховної Ради обманули Президента Зеленського", - сказав Небоженко.

Він додав, що тепер Президенту треба якимось чином змусити Кабмін профінансувати вибори, хоча цілком ймовірно, що і Кабмін виступить проти.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів

Як повідомляв УНН, оприлюднено текст законопроекту про вибори: скасування мажоритарки та закриті партійні списки. 

Раніше був оприлюднений проект закону "Про публічні закупівлі". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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