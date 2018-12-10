Експерт оцінив ідею депутатів щодо зниження цін на ліки: передвиборний популізм
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Команда Радикальної партії підготувала пакет законопроектів для того, щоб зробити ліки для українців доступними. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.
"Сьогодні підписали і зареєстрували наші законодавчі ініціативи. Пропонуємо скасувати ПДВ на ліки, обмежити рентабельність ліків, провести демонополізацію аптек і довічне ув'язнення за фальсифікацію ліків", - написав нардеп.
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У той же час, експерти відзначають, що подібні ініціативи є виключно популістськими. Їх мета - "самопіар" авторів напередодні виборів, упевнений економіст Олександр Охріменко.
"Щодо скасування ПДВ - ідея непогана. Ці гроші бюджет не рятують, і після скасування ПДВ ліки стануть дешевшими. Обмеження рентабельності ліків - ідея безглузда, це неможливо проконтролювати. Але, з огляду на той факт, що запропоноване озвучують радикали - напрошується один висновок: скоро вибори, і далі слів справи не підуть", - зазначив він в коментарі УНН.
Як повідомляв УНН, радикал Рибалка пропустив майже половину голосувань в Раді.
Також нагадаємо, жодна із законодавчих ініціатив зазначеного політика протягом року так і не стала законом. А практично всі законопроекти Рибалки критикуються професійним співтовариством за "беззмістовність і популізм".