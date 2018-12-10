Эксперт оценил идею депутатов о снижении цен на лекарства: предвыборный популизм
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Команда Радикальной партии подготовила пакет законопроектов для того, чтобы сделать лекарства для украинцев доступными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН.
"Сегодня подписали и зарегистрировали наши законодательные инициативы. Предлагаем отменить НДС на лекарства, ограничить рентабельность лекарств, провести демонополизацию аптек и пожизненное заключение за фальсификацию лекарств", - написал нардеп.
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В то же время, эксперты отмечают, что подобные инициативы являются исключительно популистскими. Их цель - "самопиар" авторов в преддверии выборов, уверен экономист Александр Охрименко.
"Касательно отмены НДС - идея неплохая. Эти деньги бюджет не спасают, и после отмены НДС лекарства станут дешевле. Ограничение рентабельности лекарств - идея бессмысленная, это невозможно проконтролировать. Но, учитывая тот факт, что предложенное озвучивают радикалы - напрашивается один вывод: скоро выборы, и дальше слов дела не пойдут", - отметил он в комментарии УНН.
Как сообщал УНН, радикал Рыбалка пропустил почти половину голосований в Раде.
Также напомним, ни одна из законодательных инициатив указанного политика в течение года так и не стала законом. А практически все законопроекты Рыбалки критикуются профессиональным сообществом за "бессодержательность и популизм".