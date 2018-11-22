Експерт окреслив основні тенденції ринку житлової нерухомості

“Цьогоріч ринок первинної нерухомості був спокійним. Це і в першу чергу в плані цін — не було різких скачків, і в плані покупок. Думаю, що наступного року він збереже саме таку тенденцію”, — вважає експерт.

За його словами, найбільшим попитом й надалі користуються однокімнатні квартири або ж двокімнатні невеликої площі.

“Українці, переважна більшість, робить ставку хоч на маленьке, але своє житло”, — резюмував експерт.

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Як писав УНН, забудовники зауважують, що поступово зростає попит на двокімнатні квартири. Цьому сприяє можливість скористатися розстрочкою від забудовника чи взяти іпотеку.

На думку директора Департаменту продажів і маркетингу холдингової компанії “Київміськбуд” Тетяни Маркової, альтернативою все ще затребуваним на ринку “смарт-квартирам” може і повинна стати доступна іпотека. “Київміськбуд” не пропонує інвесторам квартири площею 18 кв.м. Найменші квартири, що пропонує компанія, це 30-метрові квартири-студії. Як пояснила Маркова, дуже маленька площа квартир суперечить санітарним нормам. Хоча експерт розуміє причини популярності таких квартир, які для багатьох стали вирішенням житлового питання. Саме тому Маркова наголосила, що запуск повноцінного іпотечного кредитування може стати не просто вирішенням житлового питання, а можливістю придбати повноцінну квартиру. Наразі “Київміськбуд” співпрацює з трьома банками та пропонує різні умови кредитування.