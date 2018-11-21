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"Київміськбуд" завершив монолітні роботи на "свічці" в ЖК "Медовий"

"Київміськбуд" завершив монолітні роботи на "свічці" в ЖК "Медовий"

Київ • УНН

 • 13088 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На одному з трьох будинків житлового комплексу "Медовий", який зводить компанія "Київміськбуд" виросла квітка. Незвичайну прикрасу зауважив кореспондент УНН.

У прес-службі холдингової компанії пояснили, що це давня традиція, таким чином будівельники повідомляють, що на будинку закінчені монолітні роботи. Також менеджери спростували інформацію щодо можливих термінів зриву будівництва через оприлюднену в деяких ЗМІ інформацію щодо розслідування ДФС ситуації із замовником проекту і запевнили, що на будівельні роботи це не вплине, ЖК "Медовий" буде зданий в строк.

"Здебільшого, ця інформація не відповідає дійсності. Наскільки нам відомо, замовник будівництва вирішує свої питання в юридичній площині, що абсолютно не впливає на те, що відбувається на будмайданчику. Роботи йдуть за графіком, будівельники працюють в активному режимі. Немає абсолютно ніяких приводів для переживань. Всі зобов'язання перед інвесторами будуть виконані вчасно", - відзначили в компанії.

У "Київміськбуді" нагадали, що протягом більше 60 років компанія виконує свої зобов'язання перед інвесторами. Понад два мільйони киян живуть у будинках, зведених компанією.

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