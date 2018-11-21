"Киевгорстрой" завершил монолитные работы на "свечке" в ЖК "Медовый"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95915 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105609 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141008 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138255 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133171 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126824 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117974 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Киевгорстрой" завершил монолитные работы на "свечке" в ЖК "Медовый"

"Киевгорстрой" завершил монолитные работы на "свечке" в ЖК "Медовый"

Киев  •  УНН

 • 13088 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На одном из трех домов Жилого комплекса “Медовый”, который возводит компания “Киевгорстрой” вырос цветок. Необычное украшение заметил корреспондент УНН.

В пресс-службе холдинговой компании пояснили, что это давняя традиция, таким образом строители сообщают, что на доме закончены монолитные работы. Также менеджеры опровергли информацию по поводу возможных сроков срыва строительства из-за обнародованной в некоторых СМИ информации касательно расследования ГФС ситуации с заказчиком проекта и заверили, что на строительные работы это не повлияет, ЖК “Медовый” будет сдан в срок.

“По большей части, эта информация не соответствует действительности. Насколько нам известно, заказчик строительства решает свои вопросы в юридической плоскости, что совершенно не влияет на происходящее на стройплощадке. Работы идут по графику, строители работают в активном режиме. Нет абсолютно никаких поводов для переживаний. Все обязательства перед инвесторами будут выполнены в срок”, — отметили в компании.

В “Киевгорстрое” напомнили, что на протяжении более 60 лет компания выполняет свои обязательства перед инвесторами. Более двух миллионов киевлян живут в домах, возведенных компанией.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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