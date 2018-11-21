"Киевгорстрой" завершил монолитные работы на "свечке" в ЖК "Медовый"

В пресс-службе холдинговой компании пояснили, что это давняя традиция, таким образом строители сообщают, что на доме закончены монолитные работы. Также менеджеры опровергли информацию по поводу возможных сроков срыва строительства из-за обнародованной в некоторых СМИ информации касательно расследования ГФС ситуации с заказчиком проекта и заверили, что на строительные работы это не повлияет, ЖК “Медовый” будет сдан в срок.

“По большей части, эта информация не соответствует действительности. Насколько нам известно, заказчик строительства решает свои вопросы в юридической плоскости, что совершенно не влияет на происходящее на стройплощадке. Работы идут по графику, строители работают в активном режиме. Нет абсолютно никаких поводов для переживаний. Все обязательства перед инвесторами будут выполнены в срок”, — отметили в компании.

В “Киевгорстрое” напомнили, что на протяжении более 60 лет компания выполняет свои обязательства перед инвесторами. Более двух миллионов киевлян живут в домах, возведенных компанией.