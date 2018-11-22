Эксперт очертил основные тенденции рынка жилой недвижимости

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93979 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140508 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137867 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126743 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165606 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт очертил основные тенденции рынка жилой недвижимости

Эксперт очертил основные тенденции рынка жилой недвижимости

Киев  •  УНН

 • 8045 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Рынок жилой недвижимости в течение 2018 года был довольно спокойным. В следующем году стоит ожидать такую ​​же стабильность. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.

"В этом году рынок первичной недвижимости был спокойным. Это и в первую очередь в плане цен - не было резких скачков, и в плане покупок. Думаю, что в следующем году он сохранит именно такую ​​тенденцию", - считает эксперт.

По его словам, наибольшим спросом и в дальнейшем пользуются однокомнатные квартиры или двухкомнатные небольшой площади.

"Украинцы, большинство, делает ставку хоть на маленькое, но на свое жилье", - резюмировал эксперт.

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Как писал УНН, застройщики отмечают, что постепенно растет спрос на двухкомнатные квартиры. Этому способствует возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика или взять ипотеку.

По мнению директора Департамента продаж и маркетинга холдинговой компании "Киевгорстрой" Татьяны Марковой, альтернативой все еще востребованным на рынке "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека. "Киевгорстрой" не предлагает инвесторам квартиры площадью 18 кв.м. Маленькие квартиры предлагает компания, это 30-метровые квартиры-студии. Как пояснила Маркова, очень маленькая площадь квартир противоречит санитарным нормам. Хотя эксперт понимает причины популярности таких квартир, которые для многих стали решением жилищного вопроса. Именно поэтому Маркова подчеркнула, что запуск полноценного ипотечного кредитования может стать не просто решением жилищного вопроса, но и возможностью приобрести полноценную квартиру. В данный момент "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками и предлагает различные условия кредитования.

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