Эксперт очертил основные тенденции рынка жилой недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Рынок жилой недвижимости в течение 2018 года был довольно спокойным. В следующем году стоит ожидать такую же стабильность. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.
"В этом году рынок первичной недвижимости был спокойным. Это и в первую очередь в плане цен - не было резких скачков, и в плане покупок. Думаю, что в следующем году он сохранит именно такую тенденцию", - считает эксперт.
По его словам, наибольшим спросом и в дальнейшем пользуются однокомнатные квартиры или двухкомнатные небольшой площади.
"Украинцы, большинство, делает ставку хоть на маленькое, но на свое жилье", - резюмировал эксперт.
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Как писал УНН, застройщики отмечают, что постепенно растет спрос на двухкомнатные квартиры. Этому способствует возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика или взять ипотеку.
По мнению директора Департамента продаж и маркетинга холдинговой компании "Киевгорстрой" Татьяны Марковой, альтернативой все еще востребованным на рынке "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека. "Киевгорстрой" не предлагает инвесторам квартиры площадью 18 кв.м. Маленькие квартиры предлагает компания, это 30-метровые квартиры-студии. Как пояснила Маркова, очень маленькая площадь квартир противоречит санитарным нормам. Хотя эксперт понимает причины популярности таких квартир, которые для многих стали решением жилищного вопроса. Именно поэтому Маркова подчеркнула, что запуск полноценного ипотечного кредитования может стать не просто решением жилищного вопроса, но и возможностью приобрести полноценную квартиру. В данный момент "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками и предлагает различные условия кредитования.