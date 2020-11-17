Експерт не прогнозує подорожчання мандаринів на тлі коронакризи

“Мандарини — це чистий імпорт, їх вартість в Україні залежить від двох складових: вартість долара на зовнішньому ринку та співвідношення курсу гривні й долара до кінця цього року. Виходячи з моїх очікувань, я думаю, в нас будуть мандарини за ціною приблизно такі самі, як були торік. Я не передбачаю суттєвого росту цін на цитрусові по відношенню до цін на новорічні. Тобто, ми не побачимо росту цін попри коронавірус, пандемію. Ціни будуть такі самі, як були минулого року на новий рік”, — розповів Пендзин.

Як повідомлялося, у 2019 році в січні середня вартість мандаринів була 36-42 грн за кілограм.

Нагадаємо, Україна імпортувала у жовтні цього року мандаринів вже на 7,31 млн доларів.

Найбільшим імпортером мандаринів в Україну цього року стала Туреччина. На другому місці - Іспанія, на третьому - Південна Африка. При чому усі мандарини, які імпортовані з Туреччини, були куплені Україною у жовтні.