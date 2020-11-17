Эксперт не прогнозирует подорожания мандаринов на фоне коронакризиса

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 14666 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 38032 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 82660 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92065 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 99717 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113936 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115167 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине повышение цен на мандарины на фоне коронакризиса не будет. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

"Мандарины - это чистый импорт, их стоимость в Украине зависит от двух составляющих: стоимость доллара на внешнем рынке и соотношение курса гривны и доллара к концу этого года. Исходя из моих ожиданий, я думаю, у нас будут мандарины по цене примерно такие же, как были в прошлом году. Я не предвижу существенного роста цен на цитрусовые по отношению к ценам на новогодние. То есть, мы не увидим роста цен несмотря на коронавирус, пандемию. Цены будут такие же, как были в прошлом году на новый год", - рассказал Пендзин.

Как сообщалось, в 2019 году в январе средняя стоимость мандаринов была 36-42 грн за килограмм.

Напомним, Украина импортировала в октябре этого года мандаринов уже на 7,31 млн долларов.

Крупнейшим импортером мандаринов в Украину в этом году стала Турция. На втором месте - Испания, на третьем - Южная Африка. Причем все мандарины, которые импортированы из Турции, были куплены Украиной в октябре.

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