Эксперт не прогнозирует подорожания мандаринов на фоне коронакризиса

"Мандарины - это чистый импорт, их стоимость в Украине зависит от двух составляющих: стоимость доллара на внешнем рынке и соотношение курса гривны и доллара к концу этого года. Исходя из моих ожиданий, я думаю, у нас будут мандарины по цене примерно такие же, как были в прошлом году. Я не предвижу существенного роста цен на цитрусовые по отношению к ценам на новогодние. То есть, мы не увидим роста цен несмотря на коронавирус, пандемию. Цены будут такие же, как были в прошлом году на новый год", - рассказал Пендзин.

Как сообщалось, в 2019 году в январе средняя стоимость мандаринов была 36-42 грн за килограмм.

Напомним, Украина импортировала в октябре этого года мандаринов уже на 7,31 млн долларов.

Крупнейшим импортером мандаринов в Украину в этом году стала Турция. На втором месте - Испания, на третьем - Южная Африка. Причем все мандарины, которые импортированы из Турции, были куплены Украиной в октябре.