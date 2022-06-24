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Експерт: нам і надалі потрібно економити пальне

Експерт: нам і надалі потрібно економити пальне

Київ • УНН

 • 179005 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Постачання пального потребує стабільності, якої в умовах війни неможливо забезпечити, адже ворог постійно атакує об'єкти нафтової галузі. Окрім того, кожен автомобіліст може покращити ситуацію на ринку пального, якщо буде раціонально підходити до його витрат. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

Цитата

«У зв’язку з війною ми живемо в непередбачуваній ситуації. Тому прогнозувати, коли стабілізується ринок пального, неможливо. Адже ми бачимо, що в минулі вихідні ворог атакував три об'єкти нашої нафтової інфраструктури. Це заводи в Кременчуці, Шебелинці та невелике підприємство в Дніпропетровській області. Дана галузь продовжує знаходитися під прицілом окупантів, а постачання пального потребує стабільності, якої немає», – повідомив експерт.

Деталі

За його словами, ринок працює, спостерігається активізація паливно-енергетичної галузі. Після рішення уряду про скасування державного регулювання цін на пальне кількість імпортерів зросла вдвічі. Сьогодні вона вища, ніж у навіть довоєнний період. Відповідно і зростають обсяги постачання. Проте ситуація хитка, і зараз ринок забезпечує обсяги, які необхідні для функціонування об’єктів критичної інфраструктури. А саме: військові, муніципалітети, корпоративний сектор - тобто, ті галузі, які тримають на собі безпеку та економіку України.

Найбільш проблемним залишається сегмент приватних споживачів. Вони забезпечуються за залишковим принципом. Проте, за словами експерта, від цього сектору теж багато чого залежить, адже кожен автомобіліст може зробити свій внесок у подолання кризи. Зокрема, раціонально ставитися до використання пального.

«Економія – ось, що сьогодні потрібно. З одного боку ринок працює над тим, щоб збільшувати постачання, а з іншого – треба зменшувати споживання. Тому що, черги на заправках зменшуються, але довжина заторів в Києві постійно збільшується. Це означає, що люди починають знову їздити. Коли пального не було, його економили. Нам і надалі потрібно бути раціональними. Те, що люди роблять запаси пального, – це добре. Проте нам треба скоротити споживання до мінімуму. Для того, щоб пальне було більш доступним для критичної інфраструктури.

Окрім того, навіть якщо ці галузі забезпечені, нам потрібне пальне для створення запасів, ми не можемо воювати без запасів. Про нафтобази мова не йде, бо по них б’ють ракетами. Тому треба, щоб на АЗС були створені запаси хоча б днів на 10-12. Світ, до речі, уже проходив це. За часів Другої світової війни уряд США активно вів пропаганду про зменшення споживання пального. Закликав людей не їздити самим у машинах, брати з собою пасажирів, оптимізувати переміщення. Ми є частиною глобального світу. Чим менше ми споживатимемо, тим менше будемо тиснути на європейський ринок. А відповідно, буде легше відмовитися від російських поставок. Від цього залежить і наша енергетична безпека, і Європи», – зазначив Куюн.

Нагадаємо

Українська IT-компания створила новий супер-швидкий і зручний спосіб пошуку пального, що об’єднує переваги усіх раніше створених сервісів. Це телеграм-бот, що одночасно отримує та віддає користувацьку інформацію, та Телеграм-канал по всіх містах України з можливістю коментування (без додаткових вікон, швидке завантаження на будь-якому пристрої, бот веде телеграм-канал).

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