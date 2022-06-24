Эксперт: нам и дальше нужно экономить топливо

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«В связи с войной мы живем в непредсказуемой ситуации. Поэтому прогнозировать, когда стабилизируется рынок горючего, невозможно. Ведь мы видим, что в минувшие выходные враг атаковал три объекта нашей нефтяной инфраструктуры. Это заводы в Кременчуге, Шебелинке и небольшое предприятие в Днепропетровской области. Данная отрасль продолжает находиться под прицелом оккупантов, а поставка горючего требует стабильности, которой нет», – сообщил эксперт.

Детали

По его словам, рынок работает, наблюдается активизация топливно-энергетической отрасли. После решения правительства об отмене государственного регулирования цен на горючее количество импортеров выросло вдвое. Сегодня оно выше, чем даже в довоенный период. Соответственно и растут объемы снабжения. Однако ситуация шаткая, и сейчас рынок обеспечивает объемы, которые необходимы для функционирования объектов критической инфраструктуры. А именно: военные, муниципалитеты, корпоративный сектор - то есть те отрасли, которые держат на себе безопасность и экономику Украины.

Наиболее проблемным остается сегмент частных потребителей. Они снабжаются по остаточному принципу. Однако, по словам эксперта, от этого сектора тоже многое зависит, ведь каждый автомобилист может внести свой вклад в преодоление кризиса. В частности, рационально относиться к использованию топлива.

«Экономия – вот что сегодня нужно. С одной стороны рынок работает над тем, чтобы увеличивать поставки, а с другой – нужно уменьшать потребление. Потому что очереди на заправках уменьшаются, но длина пробок в Киеве постоянно увеличивается. Это значит, что люди начинают снова ездить. Когда горючего не было, его экономили. Нам и дальше нужно быть рациональными. То, что люди делают запасы горючего, – это хорошо. Однако нам нужно сократить потребление до минимума. Для того, чтобы топливо было более доступным для критической инфраструктуры.

Кроме того, даже если эти отрасли обеспечены, нам нужно топливо для создания запасов, мы не можем воевать без запасов. О нефтебазах речь не идет, потому что по ним бьют ракетами. Поэтому нужно, чтобы на АЗС были созданы запасы хотя бы 10-12 дней. Мир, кстати, уже проходил это. Во время Второй мировой войны правительство США активно вело пропаганду об уменьшении потребления горючего. Призывало людей не ездить в машинах, брать с собой пассажиров, оптимизировать перемещение. Мы являемся частью глобального мира. Чем меньше мы будем потреблять, тем меньше будем давить на европейский рынок. А соответственно будет легче отказаться от российских поставок. От этого зависит и наша энергетическая безопасность, и Европы», – отметил Куюн.

Напомним

Украинская IT-компания создала новый супер-быстрый и удобный способ поиска горючего, что объединяет преимущества всех ранее созданных сервисов. Это телеграм-бот, одновременно получающий и отдающий пользовательскую информацию, и телеграм-канал по всем городам Украины с возможностью комментирования (без дополнительных окон, быстрая загрузка на любом устройстве, бот ведет телеграм-канал).