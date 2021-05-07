Експерт: місце для спору Scania з українським дилером – зала суду, а не політична сцена

ukru
Ексклюзив
10:51 • 32704 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 54963 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120907 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162825 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 239190 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181651 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175328 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188294 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155087 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160245 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102930 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101255 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114986 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 79147 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 104422 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 239185 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192802 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288300 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283575 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85391 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91563 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87322 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109020 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118391 перегляди
Актуальне
Експерт: місце для спору Scania з українським дилером – зала суду, а не політична сцена

Експерт: місце для спору Scania з українським дилером – зала суду, а не політична сцена

Київ • УНН

 • 22054 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Політичний експерт Володимир Воля вважає, що місцем для вирішення конфлікту шведського інвестора Scania та українського "Журавлина" є зала суду. Все інше, на його думку, знаходиться вже за межами справедливого судочинства і більше нагадує політичне лобіювання, передає УНН.

Цитата:

"Судова система загалом виносить справедливі рішення, тому, те що між різними суб’єктами господарської діяльності виникають якісь проблеми, нормально розв'язувати ці проблеми в суді. Судова площина – це єдиний правильний шлях. Апеляція до Кабміну, парламенту чи до Офісу Президента – це вже політичний крок, який є просто спробою залучити політичні засоби, отримати політичний ефект. Але тільки суди мають все вирішувати, бо це єдиний цивілізований шлях", - впевнений Володимир Воля.

Деталі

Політичний експерт зазначає, що лише суд може винести правильне рішення в цьому спорі та визначити правоту української чи шведської сторони.

"Це тільки суд вирішить з приводу порушень, лобіювання політиками в цій ситуації неправильне", - резюмував Володимир Воля.

Контекст

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” вже дев'ять років тривають судові процеси

В результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів із ТСК із питань захисту інвесторів.  Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на обох апеляційних судових засіданнях. 

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів. 

Відзначимо, що напередодні апеляційного судового засідання адвокат АТ VB Partners Станіслав Єна вкотре від імені шведської компанії звинуватив українську судову гілку влади в знищенні інвестиційної політики, лише тільки тому, що останнє рішення господарського суду першої інстанції було винесено не на користь його клієнтів. Також Станіслав Єна “пригрозив” власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу “новими фактами”, які можуть вивести справу зі сфери господарських відносин в площину кримінальних правопорушень, що більше нагадувало загрозу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами