Експерт: місце для спору Scania з українським дилером – зала суду, а не політична сцена

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"Судова система загалом виносить справедливі рішення, тому, те що між різними суб’єктами господарської діяльності виникають якісь проблеми, нормально розв'язувати ці проблеми в суді. Судова площина – це єдиний правильний шлях. Апеляція до Кабміну, парламенту чи до Офісу Президента – це вже політичний крок, який є просто спробою залучити політичні засоби, отримати політичний ефект. Але тільки суди мають все вирішувати, бо це єдиний цивілізований шлях", - впевнений Володимир Воля.

Деталі

Політичний експерт зазначає, що лише суд може винести правильне рішення в цьому спорі та визначити правоту української чи шведської сторони.

"Це тільки суд вирішить з приводу порушень, лобіювання політиками в цій ситуації неправильне", - резюмував Володимир Воля.

Контекст

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” вже дев'ять років тривають судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів із ТСК із питань захисту інвесторів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на обох апеляційних судових засіданнях.

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Відзначимо, що напередодні апеляційного судового засідання адвокат АТ VB Partners Станіслав Єна вкотре від імені шведської компанії звинуватив українську судову гілку влади в знищенні інвестиційної політики, лише тільки тому, що останнє рішення господарського суду першої інстанції було винесено не на користь його клієнтів. Також Станіслав Єна “пригрозив” власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу “новими фактами”, які можуть вивести справу зі сфери господарських відносин в площину кримінальних правопорушень, що більше нагадувало загрозу.