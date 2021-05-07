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Эксперт: место для спора Scania с украинским дилером - зал суда, а не политическая сцена

Эксперт: место для спора Scania с украинским дилером - зал суда, а не политическая сцена

Киев  •  УНН

 • 22047 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Политический эксперт Владимир Воля считает, что местом для разрешения конфликта шведского инвестора Scania и украинского "Журавлына" является зал суда. Все остальное, по его мнению, находится уже за пределами справедливого судопроизводства и больше напоминает политическое лоббирование, передает УНН.

Цитата:

"Судебная система в целом выносит справедливые решения, поэтому, то, что между различными субъектами хозяйственной деятельности возникают какие-то проблемы, нормально решать эти проблемы в суде. Судебная плоскость - это единственный правильный путь. Апелляция в Кабмин, парламент или в Офис Президента - это уже политический шаг, который является просто попыткой привлечь политические средства, получить политический эффект. Но только суды должны все решать, потому что это единственный цивилизованный путь", - уверен Владимир Воля.

Детали

Политический эксперт отмечает, что только суд может вынести правильное решение в этом споре и определить правоту украинской или шведской стороны.

"Это только суд решит по поводу нарушений, лоббирование политиками в этой ситуации неправильное", - резюмировал Владимир Воля.

Контекст

Между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина и украинским предприятием "Журавлына" уже девять лет продолжаются судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа "Журавлыны" в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов из ВСК по вопросам защиты инвесторов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на обоих апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании "Журавлына" удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Отметим, что накануне апелляционного судебного заседания адвокат АО VB Partners Станислав Ена в который раз от имени шведской компании обвинил украинскую судебную ветвь власти в уничтожении инвестиционной политики, только лишь потому, что последнее решение хозяйственного суда первой инстанции было вынесено не в пользу его клиентов. Также Станислав Ена "пригрозил" владельцу украинской компании "Журавлына" Олегу Политыло "новыми фактами", которые могут вывести дело из сферы хозяйственных отношений в плоскость уголовных правонарушений, что больше напоминало угрозу.

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