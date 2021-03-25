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Експерт: голова аграрного комітету Сольський – центр кланової війни за сфери впливу в галузі

Експерт: голова аграрного комітету Сольський – центр кланової війни за сфери впливу в галузі

Київ • УНН

 • 23402 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Голова парламентського аграрного комітету Микола Сольський є центром кланової боротьби за сфери впливу в аграрній галузі. При цьому конфлікти йдуть між великими гравцями, а фермери не мають жодного впливу на рішення, вважає економічний експерт Олександр Охріменко, передає УНН.

Цитата:

"Конфлікти навколо аграрного комітету, навколо особистості Сольського будуть постійно. Там є різні клани, угрупування, які між собою ведуть війну. Сольський – центр цієї війни. Просто на сьогоднішній момент ринок землі – це тільки початок, але напруга вже відбувається. Якщо навіть запустять ринок, то він відразу не запрацює. Зміни відбудуться у найближчі 3-4 роки – не раніше, але конфлікти, заперечення, зауваження будуть постійно", - пояснив експерт.

Деталі

Охріменко вважає, що фермери у цій ситуації повністю відрізані від можливості якимось чином впливати на ухвалені рішення.

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"Фермерів використовують, вони не впливають на прийняття рішень. Цей конфлікт зараз йде серед великих гравців", - зауважив економічний експерт.

Доповнення

Зазначимо, раніше експерти низько оцінили ефективність роботи Сольського на посаді. 

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко заявив, що голова аграрного комітету Микола Сольський є співвласником компанії, яка має майже 50 тисяч га землі. Тому, на його думку, не дивно, що вся агарна політика проводиться виключно для великих аграрних компаній і латифундистів, бо на ключових аграрних посадах знаходяться люди з власними бізнесовими інтересами. 

Також нагадаємо, що у пресслужбі голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії журналістам УНН на питання, коли буде вирішене питання з главою агарного комітету Миколою Сольським, відповіли, що питання не на часі

Що було раніше

Члени аграрного комітету Верховної Ради 27 січня проголосували за висловлення недовіри голові комітету нардепу Миколі Сольському. Мотивацією стала низька ефективність роботи комітету і лобізм окремих законів. Підтримали рішення більшість членів комітету. 

Питання про відкликання Миколи Сольского з посади керівника аграрного комітету парламенту “Слуги народу” мали розглянути на засіданні фракції 1 лютого. Однак, питання наразі все ще не вирішено.

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