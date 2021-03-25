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Эксперт: глава аграрного комитета Сольский - центр клановой войны за сферы влияния в области

Эксперт: глава аграрного комитета Сольский - центр клановой войны за сферы влияния в области

Киев  •  УНН

 • 23397 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Глава парламентского аграрного комитета Николай Сольский является центром клановой борьбы за сферы влияния в аграрной отрасли. При этом конфликты идут между крупными игроками, а фермеры не имеют никакого влияния на решения, считает экономический эксперт Александр Охрименко, передает УНН.

Цитата:

"Конфликты вокруг аграрного комитета, вокруг личности Сольского будут постоянно. Там есть разные кланы, группировки, которые между собой ведут войну. Сольский - центр этой войны. Просто на сегодняшний момент рынок земли - это только начало, но напряжение уже происходит. Если даже запустят рынок, то он сразу не заработает. Изменения произойдут в ближайшие 3-4 года - не ранее, но конфликты, отрицания, замечания будут постоянно", - пояснил эксперт.

Детали

Охрименко считает, что фермеры в этой ситуации полностью отрезаны от возможности каким-то образом влиять на принимаемые решения.

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"Фермеров используют, они не влияют на принятие решений. Этот конфликт сейчас идет среди крупных игроков", - отметил экономический эксперт.

Дополнение

Отметим, ранее эксперты низко оценили эффективность работы Сольского в должности.

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что глава аграрного комитета Николай Сольский является совладельцем компании, которая имеет почти 50 тысяч га земли. Поэтому, по его мнению, не удивительно, что вся аграрная политика проводится исключительно для крупных аграрных компаний и латифундистов, потому что на ключевых аграрных должностях находятся люди со своими бизнес-интересами.

Также напомним, что в пресс-службе главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия журналистам УНН на вопрос, когда будет решен вопрос с главой аграрного комитета Николаем Сольским, ответили, что вопрос несвоевременный.

Что было раньше

Члены аграрного комитета Верховной Рады 27 января проголосовали за выражение недоверия главе комитета нардепу Николаю Сольскому. Мотивацией стала низкая эффективность работы комитета и лоббизм отдельных законов. Поддержали решение большинство членов комитета.

Вопрос об отзыве Николая Сольского с должности руководителя аграрного комитета парламента "Слуги народа" должны были рассмотреть на заседании фракции 1 февраля. Однако, вопрос пока все еще не решен.

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