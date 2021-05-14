Експерт дав пораду, як власникам землі уберегтись від шахраїв напередодні відкриття ринку землі

Цитата:

"Громадянам треба перевірити, щоб у їхніх документах на землю був присвоєний кадастровий номер. Це означає, що їхня земельна ділянка буде зареєстрована в ДЗК (Державний земельний кадастр – ред.). Оскільки зараз ми з'єднали два реєстру – реєстр речових прав і ДЗК – це означає, що ніхто з шахраїв не зможе скористатися будь-якими реєстраційними діями, тому що буде підтягуватися другий реєстр, де буде до конкретного кадастрового номера прив'язане прізвище людини, всі її дані та в тому числі – ідентифікаційний номер. Але лише якщо земельній ділянці присвоїли кадастровий номер. Тому потрібно подивитися на кадастровий номер – це допоможе людям", - пояснив парламентар.

Доповнення

Нагадаємо, раніше народний депутат і уповноважений посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку і проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” Вадим Івченко у матеріалі для видання "Kyiv Post" пояснив, чи достатньо так званих "інвестиційних нянь" для привернення іноземних інвестицій в Україну, та які є питання до президентської ініціативи.