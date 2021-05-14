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Эксперт дал совет, как владельцам земли уберечься от мошенников накануне открытия рынка земли

Киев • УНН

 • 19820 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко дал совет владельцам земельных участков о том, как проверить документы на землю и уберечься от мошенников. Об этом он рассказал в эфире НТН, информирует УНН.

Эксперт дал совет, как владельцам земли уберечься от мошенников накануне открытия рынка земли

Цитата:

"Гражданам надо проверить, чтобы в их документах на землю был присвоен кадастровый номер. Это значит, что их земельный участок будет зарегистрирован в ГЗК (Государственный земельный кадастр - ред.). Поскольку сейчас мы соединили два реестра - реестр прав и ГЗК - это значит, что никто из мошенников не сможет воспользоваться любыми регистрационными действиями, потому что будет подтягиваться второй реестр, где будет к конкретному кадастровому номеру привязано фамилию человека, все его данные и в том числе - идентификационный номер. Но только если земельному участку присвоили кадастровый номер. Поэтому нужно посмотреть на кадастровый номер - это поможет людям", - пояснил парламентарий.

Дополнение

Напомним, ранее народный депутат и уполномоченный посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и проекту Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" Вадим Ивченко в материале для издания "Kyiv Post" объяснил, достаточно ли так называемых "инвестиционных нянь" для привлечения иностранных инвестиций в Украину, и какие есть вопросы к президентской инициативе.

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