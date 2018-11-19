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Експерт дав поради, як не стати жертвою шахраїв під час оренди житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Щоб не стати здобиччю шахраїв при оренді квартири, слід перевірити оригінали правовстановлюючих документів на квартиру, оригінал паспорта власника квартири, а також укласти типовий договір оренди житла. Про це повідомив експерт з нерухомості Сергій Костецький у коментарі кореспонденту УНН.

“Перше, що необхідно зробити, — це перевірити оригінали правовстановлюючих документів на квартиру. У хазяїна вони є. Крім того, перевіряють ще оригінал паспорта, не копію, — треба обов’язково перевірити, чи збігається прізвище власника квартири”, — зазначив експерт.

Крім того, за його словами, можна попросити витяг з реєстру нерухомого майна, договір купівлі-продажу — будь-який документ, що підтверджує право власності на квартиру, яка орендується.

Також слід укласти договір оренди житла, причому не обов’язково робити це у нотаріуса, оскільки агент з нерухомості може надати стандартний шаблон договору, який може мати юридичну силу. У такому документі мають бути чітко зазначені обов’язки сторін, також має міститись перелік меблів і опис їх стану, а також передбачені штрафні санкції на випадок, якщо орендар пошкодить меблі.

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Також експерт порадив при оренді перевірити наявність лічильників комунальних послуг, оскільки їх наявність дуже суттєво впливають на вартість комунальних послуг.

При цьому аналітик додав, що орендаря має насторожити, якщо квартиру здає особисто власник об’єкта нерухомості. Як пояснив С.Костецький, власник квартири нічого не платить агенту з нерухомості й користується його послугами безкоштовно, тому, очевидно, що в більшості випадків звернеться по допомогу до нього, ніж сам буде розміщувати оголошення й зустрічатися із орендарями.

Також експерт не радить винаймати житло, коли власник пропонує аномально низьку ціну за оренду. У такому разі, за порадою С.Костецького, слід одразу вимагати документи на квартиру. Якщо ж власник відмовить, то треба шукати іншу квартиру.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.

Українці для оренди і покупки шукають нерухомість економ-сегмента. Здебільшого це недорогі однокімнатні квартири площею до 50 кв.м.

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