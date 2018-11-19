Эксперт дал советы, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

“Первое, что необходимо сделать, — это проверить оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру. У хозяина они есть. Кроме того, проверяют еще оригинал паспорта, не копию, — надо обязательно проверить, совпадает ли фамилия владельца квартиры”, — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, можно попросить выписку из реестра недвижимого имущества, договор купли-продажи — любой документ, подтверждающий право собственности на квартиру, которая арендуется.

Также следует заключить договор аренды жилья, причем не обязательно делать это у нотариуса, поскольку агент по недвижимости может предоставить стандартный шаблон договора, который может иметь юридическую силу. В таком документе должны быть четко указаны обязанности сторон, а также должен содержаться перечень мебели и описание ее состояния, а также предусмотрены штрафные санкции в случае, если арендатор повредит мебель.

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Также эксперт посоветовал при аренде проверить наличие счетчиков коммунальных услуг, поскольку их наличие очень существенно влияет на стоимость коммунальных услуг.

При этом аналитик добавил, что арендатора должно насторожить, если квартиру сдает лично владелец объекта недвижимости. Как пояснил С.Костецкий, владелец квартиры ничего не платит агенту по недвижимости и пользуется его услугами бесплатно, поэтому, очевидно, что в большинстве случаев обратится за помощью к нему, чем сам будет размещать объявления и встречаться с арендаторами.

Также эксперт не советует снимать жилье, когда владелец предлагает аномально низкую цену за аренду. В таком случае, по совету С.Костецкого, следует сразу требовать документы на квартиру. Если же владелец откажет, то надо искать другую квартиру.

Напомним, Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости.

Украинцы для аренды и покупки ищут недвижимость эконом-сегмента. В основном это недорогие однокомнатные квартиры площадью до 50 кв.м.