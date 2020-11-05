Експерт дала прогноз зростання цін на ринку нерухомості після виборів

"Що стосується впливу фактора місцевих виборів на ціни на ринку нерухомості, то тут немає жодного прямого зв'язку. Хіба що репутаційні ризики. Ціни на первинному ринку будуть залежати від макроекономічних факторів. На них буде впливати рівень інфляції, волатильність національної валюти, як наслідок - подорожчання собівартості будівництва. Будівельні матеріали стабільно додають в ціні з початку року, на даний момент середній показник зростання по категорії становить 12%. А робоча сила теж додає в ціні: якщо вірити Держстату, на 4%", - сказала Берещак.

Також вона зазначила, що обмежений платоспроможний попит стримує подорожчання квадратного метра.

"Житло мас-маркету, якого на ринку близько 60%, не може конкурувати з цікавими сучасними концепціями і форматами категорії комофрт + і бізнес-класу: багатофункціональними ЖК, місто в місті, сервісними ЖК, рекреаційними еко-комплексами. Мас-маркету не залишається нічого іншого, як заманювати покупця суперзнижками, акціями і демпінгувати ціною", - додала експерт.

За її словами, саме це стримує на противагу загальноринковим факторам зростання середньої ціни квадрата на первинці.

"За моїми прогнозами, до кінця року ми побачимо підвищення, в середньому, ціни не більше, ніж на 3-4%. У той час ЖК з популярних нині форматів, в яких забудовник не зупиняв будівництво, продовжував в колишніх темпах (мінімум 2 і більше поверхів на місяць) і перейшов завдяки цьому на більш високий етап циклу, зараз пожинають високий рівень інтересу і попиту з боку потенційних покупців і мають законні підстави для перегляду цін. Думаю, що в цих проектах, з огляду на перелічені чинники, зростання ціни буде відбуватися швидше, ніж середня по ринку: на рівні 5-7% до наступного етапу", - підсумувала Берещак.

Нагадаємо, у Фонді державного майна розповіли про тенденції на ринку нерухомості України в зв'язку з кризою, викликаною пандемією COVID-19.