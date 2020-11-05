Эксперт дала прогноз роста цен на рынке недвижимости после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Местные выборы никак не влияют на цены на рынке недвижимости, к концу года цены вырастут не более чем на 3-4%. Об этом УНН рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.
“Что касается влияния фактора местных выборов на цены на рынке недвижимости, то здесь нет никакой прямой связи. Разве что репутационные риски. Цены на первичном рынке будут зависеть от макроэкономических факторов. На них будет влиять уровень инфляции, волатильность национальной валюты, как следствие — удорожание себестоимости строительства. Стройматериалы стабильно прибавляют в цене с начала года, на данный момент средний показатель роста по категории составляет 12%. А рабочая сила тоже прибавляет в цене: если верить Госстату, на 4%”, — сказала Берещак.
Также она отметила, что ограниченный платежеспособный спрос сдерживает удорожание квадратного метра.
“Жилье масс-маркета, которого на рынке около 60%, не может конкурировать с интересными современными концепциями и форматами категории комофрт+ и бизнес-класса: многофункциональными ЖК, город в городе, сервисными ЖК, рекреационными эко-комплексами. Масс-маркету не остается ничего другого, как заманивать покупателя суперскидками, акциями и демпинговать ценой”, - добавила эксперт.
По ее словам, именно это сдерживает в противовес общерыночным факторам рост средней цены квадрата на первичке.
“По моим прогнозам, к концу года мы увидим удорожание среднем цены не больше, чем на 3-4%. В то время ЖК с популярным нынче форматов, в которых застройщик не останавливал строительство, продолжал в прежних темпах (минимум 2 и больше этаже в месяц) и перешел благодаря этому на более высокий этап цикла, сейчас пожинают высокий уровень интереса и спроса со стороны потенциальных покупателей и имеют законные основания для пересмотра цен. Думаю, что в этих проектах ввиду перечисленных факторов рост цены будет происходить быстрее, чем средняя по рынку: на уровне 5-7% к следующему этапу”, — подытожила Берещак.
Напомним, в Фонде государственного имущества рассказали о тенденциях на рынке недвижимости Украины в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.