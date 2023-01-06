Експеримент на виживання: у Маріуполі ранок починається зі збору води у квартирах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Маріуполі шторми та зливи руйнують житло, яке вціліло після обстрілів. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко і додав, що ранок починається зі збору води у квартирах, передає УНН.
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"Ранок Маріуполя починається зі збору води. У квартирах. Чергова злива та шторм добиває житло, яке вціліло після обстрілів.
Цвіль, зливи, залита електропроводка. Експеримент на виживання цивільних в нелюдських умовах триває", - написав Андрющенко.
Додамо
За його словами, особливий цинізм на цьому фоні - робота пунктів незламності обігріву з 8:00 до 17:00.
"Обігрівся вдень задля боротьби зі стихією в оселі вночі", - резюмував він.
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Доповнення
Лівобережжя тимчасово захопленого Маріуполя більше немає фізично. Російські загарбники перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса.