Эксперимент на выживание: в Мариуполе утро начинается со сбора воды в квартирах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Мариуполе штормы и ливни разрушают жилье, уцелевшее после обстрелов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко и добавил, что утро начинается со сбора воды в квартирах, передает УНН.
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"Утро Мариуполя начинается со сбора воды. В квартирах. Очередной ливень и шторм добивает уцелевшее жилье после обстрелов. Плесень, ливни, залитая электропроводка. Эксперимент на выживание гражданских в бесчеловечных условиях продолжается", - написал Андрющенко.
Добавим
По его словам, особый цинизм на этом фоне – работа пунктов несокрушимости обогрева с 8:00 до 17:00.
"Обогрелся днем ради борьбы со стихией в доме ночью", - резюмировал он.
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Дополнение
Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису.