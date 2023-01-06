Эксперимент на выживание: в Мариуполе утро начинается со сбора воды в квартирах

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"Утро Мариуполя начинается со сбора воды. В квартирах. Очередной ливень и шторм добивает уцелевшее жилье после обстрелов. Плесень, ливни, залитая электропроводка. Эксперимент на выживание гражданских в бесчеловечных условиях продолжается", - написал Андрющенко.

Добавим

По его словам, особый цинизм на этом фоне – работа пунктов несокрушимости обогрева с 8:00 до 17:00.

"Обогрелся днем ради борьбы со стихией в доме ночью", - резюмировал он.

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Дополнение

Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису.