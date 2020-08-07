Екснардепа Скуратовського судитимуть за недостовірне декларування на понад 53 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екснардепа Сергія Скуратовського, який не задекларував майна на понад 53 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
"6 серпня 2020 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації народним депутатом України 8 скликання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за версією слідства, народний обранець не вказав у деклараціях за 2015, 2019 роки відомості про корпоративні права, у тому числі компанії у Мальтійській Республіці, фінансові зобов’язання, автомобіль, яхту, користування нерухомим майном, всього на суму понад 53 млн грн.
"На розгляді Вищого антикорупційного суду вже перебуває кримінальне провадження щодо внесення вказаною особою недостовірних відомостей у декларації за 2016-2018 роки", - додали у САП.
Нагадаємо, колишнього народного депутата України Сергія Скуратовського підозрюють у навмисному невідображенні у декларації корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, автомобіля та нежитлових приміщень.